Das gilt auch für die Schweiz, die aufgrund der Schengen- und Dublin-Abkommen an der europäischen Asyl- und Migrationspolitik mitwirkt. Bundesrat Beat Jans hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die gegenseitige Anerkennung freiwillig bleibt. Er befürchtete, dass bei einer automatischen Anerkennung die Ausschaffung von abgewiesenen Personen gebremst werden könnte.