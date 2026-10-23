Handelsbeziehungen mit USA weitgehend stabilisiert

Deutlich positiver beschrieb Sefcovic bei dem von der irischen EU-Ratspräsidentschaft organisierten Ministertreffen die jüngsten Entwicklungen der Handelsbeziehungen zu den USA. Er teile die Einschätzung der Minister, wonach sich die Beziehungen und der Handel weitgehend stabilisiert hätten und der im vergangenen Jahr in Turnberry vereinbarte Handelsdeal funktioniere. «Im Jahr 2025 stiegen die EU-Exporte in die USA um 3,5 Prozent auf 555 Milliarden Euro. In vergangenen Monaten lagen sie zudem über dem monatlichen Durchschnitt des Jahres 2024», erklärte Sefcovic. Die EU setze die gemeinsame Erklärung der EU und der USA um - insbesondere im Hinblick auf Zollsenkungen, Energieeinkäufe und Investitionen. Teilweise gehe dies sogar über die vereinbarten Zielvorgaben hinaus./aha/DP/mis