Ausnahme verlängert

Die EU-Kommission hatte deshalb im April einen neuen Beihilferahmen eingeführt, zunächst bis Ende Dezember. Eine breite Mehrheit der Mitgliedstaaten sprach sich der Behörde zufolge für eine Verlängerung aus. Die Kommission werde die Lage weiter beobachten und im Frühjahr 2027 erneut bewerten. Sie sei bereit, den Beihilferahmen erneut zu verlängern, falls die Situation dies rechtfertigen sollte.