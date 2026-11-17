Zudem können besonders energieintensive Unternehmen für einen Teil ihres Stromverbrauchs bis Ende des Jahres von beiden Entlastungen gleichzeitig profitieren: Für das Abrechnungsjahr 2026 können 50 Prozent des Verbrauchs, für den eine Strompreiskompensation beantragt wird, zusätzlich bei der Entlastung durch den Industriestrompreis berücksichtigt werden.