Gemeinsam mit den Schweizer Behörden werde geprüft, ob vorübergehende Regelungen dazu beitragen könnten, Geschäftsstörungen zu vermeiden. Das sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Die allfälligen Übergangsregeln würden bis zu einem Inkrafttreten des bilateralen Vertragspakets Schweiz-EU gelten.
Eine geregelte Aktualisierung der Vorschriften zur Anerkennung von Maschinen und anderen Produkten könne erst erfolgen, sobald das Vertragspaket in Kraft sei, sagte die Sprecherin weiter. Diese Haltung zur Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) vertritt die EU-Kommission seit dem Verhandlungsabschluss im Dezember 2024.
Weiter setze sich die EU weiterhin für eine rasche Ratifizierung der Abkommen ein und erwarte das auch von der Schweiz. Gemäss der Sprecherin werden die neuen Verträge den Unternehmen in der Schweiz und in der EU mehr Stabilität und Rechtssicherheit bringen.
Swissmem: Keine Lösung wäre unverständlich
Swissmem, der Branchenverband der Schweizer Maschinenindustrie, zeigte sich zuversichtlich, dass eine Übergangsbestimmung gefunden werden kann. «Das wäre angesichts der anstehenden Schweizer Entscheide zu den Bilateralen III auch angebracht», sagte ein Sprecher des Verbands auf Anfrage. Keine Lösung würde bei den Mitgliedern von Swissmem zu einem grossen Unverständnis führen.
Ohne Aktualisierung des MRA drohen laut dem Sprecher gewissen Firmen der Verlust des Absatzes in der EU. Betroffen wären vor allem Firmen, die nicht über einen Anknüpfungspunkt in der EU wie beispielsweise eine Niederlassung oder einen Händler verfügten. Gestützt auf Zahlen aus dem Jahr 2022 wären das rund 25 Prozent der Unternehmen der Branche.
Keine Aktualisierung seit 2021
Das MRA dient dazu, Handelshürden zwischen der Schweiz und der EU abzubauen. Es beseitigt doppelte Konformitätsbewertungen und reduziert den administrativen Aufwand, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf seiner Webseite schreibt. Das Abkommen umfasst 20 Produktkategorien. Laut dem Seco deckt es wertmässig rund zwei Drittel des bilateralen Handels mit Industrieerzeugnissen ab.
Bei einer Gesetzesänderung muss das MRA im betroffenen Kapitel aktualisiert werden. Das wird am 20. Januar 2027 mit dem Inkrafttreten einer neuen EU-Maschinengesetzgebung der Fall sein. Aber seit 2021, und Berns Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen, weigert sich die EU, das Abkommen zu aktualisieren. So wird das Kapitel zu Medizinprodukten seit 2021 nicht mehr angewandt.
(AWP)