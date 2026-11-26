Bei einer Gesetzesänderung muss das MRA im betroffenen Kapitel aktualisiert werden. Das wird am 20. Januar 2027 mit dem Inkrafttreten einer neuen EU-Maschinengesetzgebung der Fall sein. Aber seit 2021, und Berns Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen, weigert sich die EU, das Abkommen zu aktualisieren. So wird das Kapitel zu Medizinprodukten seit 2021 nicht mehr angewandt.