Der Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel, Jeromin Zettelmeyer, sieht mit Blick auf die deutsche Verhandlungsposition zwei Optionen. Wenn Deutschland sich dazu entschliesse, keine neuen Schulden aufzunehmen, könne Lindner auch in Brüssel hart bleiben. Zettelmeyer sagte, Lindner könne dann in etwa so argumentieren: «Wir haben uns sehr angestrengt, dann könnt ihr das ja auch.» Wenn die Bundesregierung allerdings in den nächsten Jahren zusätzliche Schulden aufnehme, könne Deutschland seiner Ansicht nach selbst an die Grenze der europäischen Vorschriften stossen. «Insofern könnte es sein, dass sie dann auch in Brüssel mehr Flexibilität zustimmen, zum Beispiel im Hinblick auf schuldenfinanzierte Klimainvestitionen», sagte der Experte.