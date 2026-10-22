Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrösste Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig - Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen./bro/DP/stk