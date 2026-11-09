Junge Technologieunternehmen sollen profitieren

Das Geld soll insbesondere in sogenannte Scale-ups fliessen. Dabei handelt es sich um junge Technologieunternehmen, die bereits am Markt etabliert sind und nun stark wachsen und expandieren wollen. Gefördert werden sollen nach Angaben der EIB Unternehmen aus verschiedenen Technologiebereichen. «Wer in Europas Technologieunternehmen investiert, kann wirtschaftlich profitieren und zugleich Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken», sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nicola Beer.