Deutsche Steuervorschriften für Pensionsfonds und Lebensversicherungsgesellschaften sind nach Einschätzung der Europäischen Kommission nicht mit EU-Regeln für den freien Kapitalverkehr vereinbar. Wie die Behörde unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilte, wurde deswegen jetzt ein Verfahren eingeleitet. Es könnte theoretisch mit einer Verurteilung der Bundesrepublik durch den Europäischen Gerichtshof enden.