EU-Kommission verweist auf eigene Berechnungen

Die EU-Kommission sicherte am Donnerstag zu, die Analyse und die Empfehlungen des Rechnungshofes ernst zu nehmen. Ein Sprecher sagte, man arbeite daran, Fehler so weit wie möglich zu begrenzen und sicherzustellen, dass jeder Euro aus dem EU-Haushalt ordnungsgemäss ausgegeben werde. Zudem betonte er, dass die EU-Kommission die Fehlerquote anders berechne als der Rechnungshof. Nach der eigenen Kalkulation bleibe sie unter dem Zielwert von zwei Prozent./lfö/DP/nas