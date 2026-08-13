Ende Juni hatte VW mitgeteilt, sich mit Bain Capital geeinigt zu haben. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission dann, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Die Transaktion bringt Volkswagen einen Erlös von 7,4 Milliarden Euro ein. Mit dem Verkauf setzen die Wolfsburger ihren Kurs zur stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft fort.