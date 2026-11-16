Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank will Orcel für das erste Quartal 2027 eine ausserordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Im Zuge dessen könnte der Vorstand rund um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschliessend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.