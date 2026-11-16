Was ändert sich für Bankkunden?

Während auf Management-Ebene Gespräche geführt werden, läuft der reguläre Bankbetrieb weiter. Girokonten, Zahlungskarten und Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme hätte für Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Die Unicredit hat kein Interesse, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen. Zwar könnten Niederlassungen geschlossen werden, den Trend zu weniger Filialen gibt es aber seit Jahren./als/ben/wea/DP/stw