Hernández de Cos soll auf Christine Lagarde folgen, die die Spitze der EZB am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit verlässt. Der 55-Jährige ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen. Der Niederländer Klaas Knot, der frühere Chef der niederländischen Zentralbank, war der einzige offizielle Gegenkandidat. Die Niederlande ebneten demnach den Weg für die Nominierung von Hernández de Cos, indem sie ihren Kandidaten zurückzogen.