Der von der Schweiz überarbeitete Leistungsplan erfüllt die Kriterien im Bereich der Kosteneffizienz, wie einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Leistungsüberprüfungsausschusses zu entnehmen war. Darauf basierend empfehle er der Europäischen Kommission, den vorgelegten Leistungsplan aus der Schweiz zu genehmigen. Der Entscheid der Europäischen Kommission steht noch aus.