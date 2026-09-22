Ein Problem bleibt die chinesische Konsumschwäche. Die Kammer hält eine Stärkung der Nachfrage bei gleichzeitiger Anpassung an das tatsächliche Angebot für hilfreich. In strategisch geförderten Branchen wachsen demnach die Produktionskapazitäten schneller als die Nachfrage. Zudem würden «Zombieunternehmen», die eigentlich nicht mehr wirtschaftlich arbeiteten und umstrukturiert oder vom Markt müssten, von Lokalregierungen am Leben gehalten. Hintergrund sind die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Hoffnung, dass diese Unternehmen als Branchenführer aus dem erbitterten Wettbewerb hervorgehen, wie es in dem Bericht weiter heisst.