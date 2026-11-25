Der Plan für das kommende Jahr ist der siebte und damit letzte im Rahmen des sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum 2021 bis 2027. Derzeit wird in Brüssel um ein neues Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034 gerungen. Dazu treffen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt. Noch liegen die Vorstellungen weit auseinander./vni/DP/zb