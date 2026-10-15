Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder kommen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Brüssel zu ihrem Herbstgipfel zusammen. Bei dem zweitägigen Spitzentreffen soll es einmal mehr um die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine sowie um die schwierigen Handelsbeziehungen zu China und Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gehen. Zudem werden äusserst schwierige Beratungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt erwartet.