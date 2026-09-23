Nach Angaben der Brüsseler Behörde sind die Gelder unter anderem für eine dauerhafte Lösung für die syrischen Flüchtlinge in dem Land vorgesehen. Dazu gehöre auch die Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr. Ausserdem solle der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Wasser aufrechterhalten sowie Organisationen etwa für die Rechte von Frauen oder Minderheiten gestärkt werden.