Wegen eines mutmasslichen Millionen-Steuerbetrugs beim Handel mit Elektronikartikeln wie Handys hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) drei Verdächtige in Würzburg angeklagt. Der Mehrwertsteuer-Ausfall betrage schätzungsweise 48 Millionen Euro, teilte die Behörde in Luxemburg mit. Die mutmasslichen Täter sollen neue Produkte als Gebrauchtwaren ausgegeben haben, wodurch die Unternehmen weniger Mehrwertsteuer zahlen und die Waren zu niedrigeren Preisen verkaufen konnten. Zuvor hatte die «Main-Post» berichtet.