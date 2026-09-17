Wer unter 18 ist und einen Account hat, muss dem Vorschlag der Behörde zufolge zum Beispiel künftig andere Nutzer einfach blockieren und stummschalten können. Zudem müssen Accounts von Minderjährigen standardmässig auf privat gestellt sein und der Zugriff auf Standortdaten, Kamera und Mikrofon deaktiviert sein. Auch eigene Livestreams sollen sie nicht starten dürfen.