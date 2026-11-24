Übertreten der Obergrenzen erwartet

Erlaubt ist den EU-Ländern eigentlich ein Defizit von maximal 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und eine Schuldenquote von maximal 60 Prozent - in Brüssel wird für die Bundesrepublik für 2027 aber von 4,4 Prozent und 66,3 Prozent ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Sonderregel für die Verteidigungsausgaben dürfte die Abweichung aber bei 0,3 Prozent des BIP liegen und damit unterhalb eines Schwellenwerts./rdz/DP/mis