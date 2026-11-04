Die Europäische Union will weiter wachsen - wie schnell und mit welchen neuen Mitgliedsländern? An diesem Mittwoch will die EU-Kommission Fahrpläne für den Beitritt der Ukraine und Moldau sowie der Westbalkanländer Montenegro und Albanien vorlegen. Dazu will die Brüsseler Behörde auch präsentieren, wie die Länder schrittweise in die Staatengemeinschaft integriert werden können.