Der Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit Albanien wird Ende 2027 für möglich gehalten, der mit Moldau Anfang 2028. Bis zur tatsächlichen Aufnahme in die EU dürften dann aber auch bei ihnen noch einmal mehr als 20 Monate vergehen. In dieser Zeit muss zunächst ein Beitrittsvertrag fertig ausgehandelt und unterzeichnet werden. Anschliessend müssen alle bisherigen Mitgliedstaaten sowie das Kandidatenland den Vertrag ratifizieren. Für alle Länder betont die Kommission, dass die Länder ihre Ziele nur erreichen können, wenn sie alle Aufnahmebedingungen erfüllen.