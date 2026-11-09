Selenskyj benötigt 70 Milliarden zusätzlich

Die EU hatte der Ukraine im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt. Diese Summe reicht aber nicht aus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte im Oktober von seinen Verbündeten in der Europäischen Union weitere 70 Milliarden Euro für das kommende Jahr, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Er brauche das Geld «für die Verteidigung, für Waffen und für unsere Widerstandsfähigkeit», sagte er bei einem EU-Gipfeltreffen.