Die EU wird nach Angaben der Europäischen Kommission auch an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. «Ich kann bestätigen, dass die EU an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, gemeinsam mit anderen Partnern», sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne man noch keine weiteren Informationen geben. Inwiefern EU-Vertreter damit bei den Verhandlungen involviert sind, bleibt damit zunächst unklar.