Auch Tricks wie die erfundene Knappheit eines Produkts («Nur noch 2 Stück verfügbar») sollen dem Vorschlag nach künftig verboten sein. Bei Ticketverkäufen etwa für Konzerte müsste demnach die Anzahl der Karten zum Einstiegspreis und Höchstpreis genannt werden. Damit soll auch gegen Wucher bei dynamischer Bepreisung vorgegangen werden. Darunter versteht man Preise, die sich je nach Nachfrage, Zeitpunkt oder verfügbaren Plätzen ändern.