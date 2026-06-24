Um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Investitionen im Binnenmarkt zu erleichtern, will die EU-Kommission die Unternehmensbesteuerung vereinfachen. In den vergangenen Jahren habe die EU ihre Vorschriften für direkte Steuern wegen Herausforderungen wie der Globalisierung oder Digitalisierung weiterentwickelt - was das Regelwerk komplexer gemacht und den Verwaltungsaufwand für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhöht habe, begründete die Brüsseler Behörde den Vorstoss.