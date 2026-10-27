«Sommer der Wahrheit»

Der Sommer 2026 werde zu Recht als «Sommer der Wahrheit» bezeichnet, sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra in Brüssel. Neben dem Verlust von Zehntausenden Menschenleben durch die Hitze und 700.000 Hektar Land durch Brände habe auch die Wirtschaft enorm gelitten - etwa, weil Schiffe teils weder den Rhein noch die Donau befahren konnten. Fachleute schätzten die Kosten des Sommers auf mehr als 100 Milliarden Euro, so Hoekstra. In Deutschland kam es mehrfach zu Hitzeschäden an Schienen, Bahnstrecken mussten teils gesperrt werden.