Hybride fahren öfter mit Verbrennungsmotor als angenommen

Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger als angenommen mit dem Verbrennungsmotor fahren statt elektrisch. Deshalb soll der Rechenfaktor verändert werden - zunächst für neue Fahrzeugtypen, später für alle entsprechenden Neuwagen.