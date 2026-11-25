Die EU-Kommission will die Entwicklung der Quantentechnologie vorantreiben, die zum Beispiel besonders leistungsfähige Computer möglich macht. «Unsere heutigen Investitionen in die Quantentechnologie werden beeinflussen, wer die nächste Generation robuster Quantencomputer entwickelt und wer sich den wirtschaftlichen Wert der nächsten Welle dieser Innovationen sichert», sagte die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen in Strassburg. In Europa werde erfolgreich geforscht und etwa ein Drittel der weltweiten Quanten-Start-ups seien hier ansässig - verglichen mit den USA gebe es aber wenig private Investitionen.