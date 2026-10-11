Die EU übt scharfe Kritik an der Diesel-Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin. «Bei russischen Angriffen sind innerhalb von zwei Tagen mehr als 80 ukrainische Zivilisten getötet worden. Zugleich hat Russland seine hybriden Angriffe gegen Europa verstärkt - sowohl gegen EU-Mitgliedstaaten als auch gegen Nato-Verbündete», erklärte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas zu den neuen Entwicklungen. Das Aussetzen von Sanktionen gegen russische Diesellieferungen verschaffe Moskau zusätzliche Einnahmen, um seinen Krieg zu finanzieren.