Die Europäische Union hat nach der Parlamentswahl in Russland Sanktionen gegen Verantwortliche für die Abstimmungen in den besetzten Gebieten der Ukraine angekündigt. Weder die dort abgehaltenen Wahlen noch deren Ergebnisse würden jemals anerkannt, heisst es in einer von EU-Aussenbeauftragter Kaja Kallas im Namen der 28 Mitgliedstaaten verbreiteten Erklärung. Mit Strafmassnahmen müssten sowohl Kandidaten und Organisatoren dieser «Scheinwahlen» rechnen als auch Personen, die freie und faire Wahlen in Russland behindert hätten.