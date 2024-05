Grenzüberschreitende Anleger in der EU sollen künftig schneller und einfacher von doppelter Besteuerung entlastet werden. Die Finanzminister der EU-Länder verständigten sich am Dienstag bei einem Treffen in Brüssel auf neue Verfahren, die grenzüberschreitende Investitionen fördern und Steuermissbrauch bekämpfen sollen.