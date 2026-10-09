Bislang liegt die Finanzmarktaufsicht in der EU überwiegend bei den nationalen Behörden. Die ESMA beaufsichtigt nur bestimmte Finanzmarktakteure direkt. Künftig soll die europäische Aufsichtsbehörde nach dem Willen der Länder grenzüberschreitend tätige Handelsplätze ab bestimmten Schwellenwerten beaufsichtigen. Die Handelsaktivitäten der Deutschen Börse fallen dem Vernehmen nach vorerst nicht darunter. Alle zwei Jahre soll die EU-Kommission bewerten, ob die Kriterien angesichts der Marktentwicklung weiterhin angemessen sind.