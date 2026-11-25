Von der Leyen: Welt ändert sich rasant

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Abend bei der Pressekonferenz, dass die Aufnahme weiterer Staaten auch im Interesse der EU sei. «Die Welt um uns herum verändert sich rasant», sagte sie. «Je stärker und geeinter Europa ist, desto besser können wir die Herausforderungen bewältigen.» Um die Westbalkanländer schon vor dem endgültigen Beitritt näher an die EU heranzuführen, werde man Anfang nächsten Jahres mit jedem einzelnen Partner einen Dialog über eine schrittweise Integration aufnehmen. Man wolle neue Möglichkeiten im Binnenmarkt ausloten, sagte sie.