Die spanische EU-Ratspräsidentschaft will das Dossier über die Koordinierung der Sozialversicherungen neu beleben. Damit wird auch die neue Regelung für arbeitslose Grenzgänger wieder auf den Tisch kommen, die für die Schweiz teuer werden dürfte. Am Freitag will sich Spanien von den EU-Staaten das Mandat für Verhandlungen mit dem EU-Parlament geben lassen. Doch es ist alles anders als sicher, ob es zu einer Einigung kommt.

07.12.2023 11:06