«Reines politisches Kalkül»

Den Entscheiden vorangegangen war eine zuweilen hitzige Diskussion, die fast vier Stunden dauerte. Dabei zeigten sich die klaren Fronten, die bereits im Vorfeld der Debatte für viel Gesprächsstoff sorgten. Schon seit Monaten war politisch und rechtlich darüber gestritten worden, ob die EU-Verträge dem fakultativen oder dem obligatorischen Referendum unterstellt werden sollen.