Beim Artenschutz wollen die Abgeordneten die Bedingungen ändern, unter denen die Schädigung geschützter Arten bei einem Projekt nicht als vorsätzlich gilt. Die Regel soll auch für Nester, Eier und bei Sanierungsarbeiten gelten. Das Parlament unterstütze ausserdem die Pläne der Kommission für digitale Verfahren. Um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, versucht Brüssel derzeit, viele Regeln zu entschlacken.