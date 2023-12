Die EU-Kommission soll nach Ansicht des Europaparlaments Gesetze gegen Suchtfaktoren in Videospielen, sozialen Netzwerken und Streamingangeboten auf den Weg bringen. Das Parlament warnte am Dienstag in Strassburg zudem davor, solche Dienste nutzten Schwächen von Bürgerinnen und Bürgern aus, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und ihre Daten zu Geld zu machen.

12.12.2023 18:05