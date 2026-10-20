Die beiden grossen Fraktionen im Europaparlament ringen um eine gemeinsame Position zur geplanten Lockerung des Verbrenner-Aus. Die Sozialdemokraten kündigten am Abend in Strassburg an, noch keine endgültige Einigung zu sehen. «Wir müssen das Thema innerhalb unserer Fraktion weiter diskutieren», sagte die Vorsitzende der nach der EVP zweitstärksten Fraktion im Parlament, Iratxe García Pérez (S&D). Möglicherweise werde erst in den nächsten Monaten wirklich klar sein, ob eine Einigung möglich sei.