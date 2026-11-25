Die Abkommen zielten darauf ab, den Alltag der Menschen, und insbesondere der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, in der Schweiz und der EU zu vereinfachen, sagte der französische Abgeordnete Christophe Grudler in seinem Votum im Plenum. Die EU baue Brücken und sei ein verlässlicher Partner, das sei die Botschaft an die Schweiz. «Der Ball liegt nun bei der Schweiz», schloss Grudler.
Das Geschäft wurde in Strassburg ohne Debatte behandelt. Weiter stimmte das Parlament mit 554 zu 22 Stimmen und bei 79 Enthaltungen für einen begleitenden Bericht, der das derzeitige bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU umschreibt.
Abkommen sind laut Parlament ein Paket
Im 36-seitigen Bericht, der unter der Leitung von Grudler verfasst wurde, hält das Parlament etwa die langjährige, enge Beziehung zwischen der Schweiz und der EU fest, die auf gemeinsamen Werten und Interessen beruhe. Auch die wirtschaftliche Verflechtung beider Partner wird hervorgehoben. So sei die EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz und die Schweiz den viertwichtigsten Handelspartner der EU.
Weiter ist das Parlament der Ansicht, dass es sich bei den Verträgen um ein ausgewogenes Paket handle, das als solches ausgehandelt und geschlossen wurde. Das Abkommenspaket zielt darauf ab, bestehende Abkommen zu aktualisieren sowie neue Verträge in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu schliessen.
Der Bericht erörtert auch weitere potenzielle Kooperationsfelder: etwa ein Abkommen zu Finanzdienstleistungen oder eine Teilnahme der Schweiz am EU-Katastrophenschutzmechanismus. Letzterer könnte ab 2028 Realität werden, da Bern sein Interesse bekundet hat und die EU entsprechende Gesetzesanpassungen eingeleitet hat.
Gotthard, Roaming und Weltraum
Das Parlament übte auch Kritik. So bedauere es den Entscheid des Bundesrats, nicht am EU-Weltraumprogramm Copernicus teilzunehmen, «zutiefst», wie im Bericht zu lesen war. Auch die vom Schweizer Parlament geforderte Strassenmaut am Gotthard findet Eingang in den Bericht. Gemeinsame Herausforderungen wie die Strassenüberlastung in den Alpentälern erforderten koordinierte Antworten, hiess es darin.
Das Parlament fordert weiter von der Europäischen Kommission, dass die Schweiz in die Regulierung «Roam like at Home» eingebunden wird. Diese schafft Roaming-Gebühren in der EU sowie in einigen Partnerstaaten wie den Beitrittskandidaten ab. Gemäss dem Bericht stellen die Roamingkosten eine unverhältnismässige Belastung für Bürger, Grenzgänger und KMU, insbesondere in Grenzregionen, dar.
(AWP)