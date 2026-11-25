Die Abkommen zielten darauf ab, den Alltag der Menschen, und insbesondere der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, in der Schweiz und der EU zu vereinfachen, sagte der französische Abgeordnete Christophe Grudler in seinem Votum im Plenum. Die EU baue Brücken und sei ein verlässlicher Partner, das sei die Botschaft an die Schweiz. «Der Ball liegt nun bei der Schweiz», schloss Grudler.