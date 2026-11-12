Der CSU-Abgeordnete Markus Ferber stellte klar: «Das ist kein Votum gegen Kleinanleger.» Die Strategie sollte mehr Europäer an die Kapitalmärkte bringen, doch der Kompromiss hätte das aus seiner Sicht nicht geleistet. «Wenn wir es mit Vereinfachung ernst meinen, können wir nicht gleichzeitig immer neue Regulierungsschichten hinzufügen», so Ferber. Die Kommission müsse «zurück ans Reissbrett» und einen neuen Ansatz liefern. Bewahren sollte sie laut Ferber den leichteren Zugang zum Status des professionellen Kunden und neue Regeln für Finanz-Influencer.