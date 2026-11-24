Die Regeln sehen ausserdem vor, dass kleine Bio-Betriebe in der EU leichter von Zertifizierungspflichten befreit werden sollen. Bereits jetzt gelten für sie Ausnahmen, wenn sie etwa Umsatzschwellen nicht überschreiten. Diese sollen nun angehoben werden. Eine Weidepflicht für Wiederkäuer in der ökologischen Landwirtschaft bleibt erhalten.