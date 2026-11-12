Anstelle des Wohnstaates soll künftig jener Staat, in welchem die arbeitslos gewordene Person zuletzt beschäftigt war, für die Auszahlung von Arbeitslosengeldern zuständig sein. Im ersten Quartal 2026 zählte die Schweiz gemäss Zahlen des Bundes 413'320 Grenzgängerinnen und Grenzgänger.