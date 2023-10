EU-Ratspräsident Charles Michel hat beim Gipfeltreffen zum Nahost-Krieg in Kairo alle Teilnehmer zu Friedensbemühungen aufgerufen. Jeder und jede habe die Verantwortung und Pflicht zusammenzuarbeiten, um eine regionale Eskalation zu verhindern und den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, sagte der Belgier in einer Rede bei dem Spitzentreffen am Samstag. Es müsse eine nachhaltige Lösung für den Konflikt gefunden werden, die auf einer Zweistaatenlösung beruhe.

21.10.2023 15:15