Die Hilfszusage der EU an Äthiopien kam einen Tag, bevor die Frist für die Verlängerung des Mandats der Untersuchung durch den UN-Menschenrechtsrat in Genf abläuft. Am Dienstag warnten die UN-Experten, dass weitere unabhängige Ermittlungen zu der «katastrophalen Menschenrechtssituation» in Äthiopien notwendig seien, da das «überwältigende Risiko künftiger Gräueltaten» bestehe. In einem Bericht der UN-Untersuchungsmission vom vergangenen Monat wurde auf «schwere und anhaltende» Gräueltaten in Tigray hingewiesen und das Engagement der äthiopischen Behörden für eine echte Rechenschaftspflicht in Frage gestellt.