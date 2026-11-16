In der EU attackierte NoName057(16) demnach Websites und Portale aus mehreren Branchen mit sogenannten DDoS-Angriffen, die auf eine Überlastung und damit einen Ausfall der Dienste abzielen. Davon waren insbesondere der Energie-, Finanz- und Verkehrssektor, Wasserversorgungseinrichtungen sowie politische Parteien und Kandidaten während Wahlprozessen betroffen. In Deutschland ermittelten zuletzt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt gegen Mitglieder und Unterstützer von NoName057(16).