Deutschland und Frankreich haben sich in der Debatte über die Reform der europäischen Schuldenregeln auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Die EU-Wirtschaftsschwergewichte wollen diesen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in eine ausserordentliche Sitzung der EU-Finanzminister an diesem Mittwoch einbringen. Eine politische Einigung bei dem kurzfristig anberaumten Online-Treffen aller 27 EU-Länder (16.00 Uhr) wird damit wahrscheinlicher.

20.12.2023 06:35