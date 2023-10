Ebenfalls kritische Worte zu den Plänen für die geplanten neuen Ukraine-Hilfen kamen vom neuen slowakischen Regierungschef Robert Fico. Seine Unterstützung knüpfte er an Bedingungen. So wandte er sich in einer Stellungnahme vom Freitag gegen mögliche Kürzungen von EU-Förderungen, von denen die Slowakei profitiert. Er forderte Garantien, dass die EU-Zahlungen an die Ukraine «nicht veruntreut werden». Ausserdem müsse ein Teil der Gelder auch slowakischen Firmen zugutekommen, die sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligten.